Traffico Roma del 11-05-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 11 maggio 2024) Luce Verdeun giorno Bentrovati dalla redazione e incidente con rallentamenti in piazza del Parco delle Rimembranza all’altezza di via Francesco Denza code sulla tangenziale est segnalate da bivio con le 24 a via Nomentana in questa direzione su percorso Urbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale il centro che usa temporaneamente via Maria Adelaide all’altezza di via Fernando di Savoiadeviato su via Principessa Clotilde e discipline dinell’area del Circo Massimo per la 25esima edizione della manifestazione Race For The Curedalle 10 in Piazza del Popolo per l’evento di Sport e Salute tennis & Friends special edition sono possibili le difficoltà alin tutta la zona circostante fino alle 18 di domani domenica 12 e disagi in piazza Caduti della ...