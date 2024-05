Stalking e violenza su una studentessa 13enne - arrestato il bidello

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Temeva di esseree aveva chiesto alla vittima di tacere, il 65enne operatore scolastico di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, grosso centro agricolo della Piana di Gioia Tauro, accusato dalla Procura della Repubblica di Palmi disessuale enei confronti di una tredicenne che frequenta la scuola dove l'indagato prestava servizio. I carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno raccolto la testimonianza della tredicenne che ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori e alle compagne di classe, riferendo le insistenti "attenzioni" dell'operatore scolastico, fino a che sarebbe riuscito, lo scorso anno, a seguirla in uno dei bagni della scuola e toccarla, nonostante i tentativi di difesa della ragazzina. Poi, l'uomo avrebbe tentato di zittirla, chiedendole di non parlare del fatto con ...