Cerreto FdI | De Luca chieda scusa a Don Patriciello - vergognose le sue dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma. “Solidarietà incondizionata a donper le gravi ed imbarazzanti parole usate dal presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante lo show settimanale sulla sua pagina Facebook. Provo vergogna e fastidio nel pensare che un rappresentante della mia Regione denigri in questo modo un sacerdote, baluardo della legalità e che ha sempre operato in difesa degli ultimi. Il governatore Defarebbe bene a chiedereperché davvero ha superato i limiti della decenza. A Donl’invito ad andare avanti, non è solo, le Istituzioni sono con lui, lo Stato è con lui e ne ha prova quotidiana che il Governo Meloni non lo abbandona e continua a lavorare per restituire a Caivano la giusta dimensione di città vivibile lontana dalla criminalità.” – lo ha dichiarato il deputato ...