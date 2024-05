(Di sabato 11 maggio 2024) E' stato bollinato l'del governo al Decreto. Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate alsostenute nell'annola ripartizione della detrazione "in dieci quote annuali di pari importo". Sono previste anche norme specifiche per le banche, a partire dal 2025.

E' stato bollinato l' emendamento del governo al Decreto Superbonus . Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al Superbonus sostenute nell'anno 2024 la ripartizione della detrazione "in dieci quote annuali di ...

Arrivato emendamento Superbonus, spalma-crediti per il 2024 - Arrivato emendamento superbonus, spalma-crediti per il 2024 - Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al superbonus sostenute nell'anno 2024 la ripartizione della detrazione "in dieci quote annuali di pari importo". Sono ...

Dl Superbonus, rate 10 anni per 12 miliardi di detrazioni - Dl superbonus, rate 10 anni per 12 miliardi di detrazioni - La detraibilità in 10 anni delle spese per interventi col superbonus riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. (ANSA) ...

Superbonus, detrazioni per dieci anni di 12 miliardi - superbonus, detrazioni per dieci anni di 12 miliardi - La detraibilità in 10 anni delle spese per interventi col superbonus riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. Emerge dalla relazione tecnica all'eme ...