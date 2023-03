ROH: Claudio Castagnoli contro Eddie Kingstone per il titolo ROH confermato per SuperCard Of Honor (Di venerdì 24 marzo 2023) Il pay-per-view SuperCard of Honor della Ring of Honor è alle porte. Si terrà Venerdì prossimo, 31 marzo, dal Galen Center di Los Angeles, California. Finora erano stati annunciati quattro incontri, ora possiamo aggiungerne un quinto: giovedì sera, nel corso di “ROH on HonorClub“, il campione del mondo ROH Claudio Castagnoli ha accettato di mettere in palio il suo titolo contro Eddie Kingston. Sia Castagnoli che Kingston vogliono risolvere le questioni in sospeso Lo Swiss Superman e il Mad King hanno una lunga storia insieme, si sono scontrati in quasi tutte le indy in cui hanno militato insieme: IWA Mid-South, CZW, Chikara e ora la ROH. La scorsa settimana, Castagnoli ha alluso alle ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 marzo 2023) Il pay-per-viewofdella Ring ofè alle porte. Si terrà Venerdì prossimo, 31 marzo, dal Galen Center di Los Angeles, California. Finora erano stati annunciati quattro incontri, ora possiamo aggiungerne un quinto: giovedì sera, nel corso di “ROH onClub“, il campione del mondo ROHha accettato di mettere in palio il suoKingston. Siache Kingston vogliono risolvere le questioni in sospeso Lo Swiss Superman e il Mad King hanno una lunga storia insieme, si sono scontrati in quasi tutte le indy in cui hanno militato insieme: IWA Mid-South, CZW, Chikara e ora la ROH. La scorsa settimana,ha alluso alle ...

Claudio Castagnoli vs Eddie Kingston è ufficiale: si farà ad ROH ... The Shield Of Wrestling