Juve campione a Catanzaro | storia di una giornata leggendaria

(Di giovedì 23 marzo 2023) Laè diventatain tante occasioni, ma quel giorno aè uno dei più straordinari nellabianconera. Tenere a mente tutti i titoli vinti dallantus è un’impresa pressoché impossibile, con i bianconeri che sono sempre stati dominanti. La Vecchia Signora si è imposta in tutti i campi e una delle vittorie più belle avvenne in quel dintuc(Fonte: LaPresse)Siamo davvero molto contenti nel poter annunciare anche noi il ritorno in Serie B del, una piazza che meritava e che ha sofferto molto. Dopo 17 anni arriva il tanto atteso passaggio in serie cadetta, ma nel 1981-82 era un’ottima squadra in Serie A. I calabresi sono stati la prima squadra regionale ad approdare nel massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmeloSantoro : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Modello Juve significa anche seconda squadra, femminile campione d’Italia non… - LucaHoganC : RT @MemoriesMilan: 8 calciatori #Juve e 3 #Inter: la condizione economica di questi club,si sa. Vogliono cederli? Solo 2 sono 'cedibili',#… - EKruger9 : RT @MemoriesMilan: 8 calciatori #Juve e 3 #Inter: la condizione economica di questi club,si sa. Vogliono cederli? Solo 2 sono 'cedibili',#… - ElboAcMilan : RT @MemoriesMilan: 8 calciatori #Juve e 3 #Inter: la condizione economica di questi club,si sa. Vogliono cederli? Solo 2 sono 'cedibili',#… - SilviaPrato1 : RT @lallascat: Martina Rosucci, giocatrice della Juve e della nazionale, celebra la serata della Roma in Champions. Le giallorosse, sconfit… -

... dai Mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006 agli Europei del 1968 e del 2021, passando per le Olimpiadi del 1936: era il 1994, il commissario tecnico era Arrigo Sacchi , e la Nazionale vice -...Qual è ilche più hai amato 'Un giocatore su tutti se dovessi scegliere è Ronaldo il ...cui c'era il Fenomeno (nel '98 con il famoso episodio Iuliano - Ronaldo in area bianconera durante...Covid o altre ragioni, insomma, non c'entrano: sono gli stipendi da campioni garantiti a chinon è, per l'ex vicedirettore di Rai Sport, ad aver provocato voragini nei conti della. Che ...

Juventus, Chiesa punta la sfida col Verona: è già scattata la rincorsa Tuttosport

La Juventus sta valutando i migliori giocatori per il prossimo ... sono legati a giocatori a parametro zero come N’Golo Kanté, sicuramente un grande campione, ma a Torino si sta guardando anche oltre ...Giovinco sulla prima Juventus dei grandi "Era la Juve di Capello, una Juve fortissima. Ovunque ti voltassi c’era un campione. Ricordo Ibra che massacrava tutti, faceva battute e stuzzicava in ...