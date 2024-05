Superenalotto - a Napoli centrato il 6 da oltre 100 milioni di euro

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – Ilrende milionariacon un 6 del valore di 101.511.953,21. La vincita del Jackpot è stata realizzata apresso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot., la sestina vincente La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75. Il Jackpot è statocon una schedina da soli 2. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita delad oggi. L’ultimo ‘6’ da 85,1di ...

Napoli, con una schedina da 2 euro fa 6 al Superenalotto e vince oltre 100 milioni - napoli, con una schedina da 2 euro fa 6 al superenalotto e vince oltre 100 milioni - Oltre 100 milioni di euro vinti ieri sera al superenalotto. La schedina vincente viene da napoli, dove è stato centrato il 6. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. Si trat ...

Il Maradona non abbandona il Napoli: in esaurimento anche Curva A inferiore e Distinti - Il Maradona non abbandona il napoli: in esaurimento anche Curva A inferiore e Distinti - Ci sarà un bel colpo d'occhio quest'oggi a Fuorigrotta per napoli-Bologna, match delle 18 valido per la 36ª giornata di Serie A.

Napoli, vincita record al Superenalotto - napoli, vincita record al superenalotto - A napoli è stato è stato centrato il 6 al superenalotto. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. Si tratta del primo sei del 2024. La giocata vincente è stata realizzata pre ...