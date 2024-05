Arista alle prugne e altri piatti noiosissimi I miei ricordi tristi della cucina della mamma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 11 maggio 2024) Mia nonna era molto brava, faceva poche cose ma buonissime. Mio nonno, poi, nato al principio del Novecento, era un “futurista ante-litteram” e cercava sempre le novità dell’industria alimentare post bellica, dal Philadelphia alla Fiesta, dalla mortaai dadi da brodo più strani. Mianon ha preso quasi nulla desperienze culinarie di mia nonna che era fantastica nel fare i supplì, il risotto o le fettuccine con le rigaglie di pollo, i frittelloni di Carnevale e una fantastica Mozzarella in carrozza. L', che noia! Miaaveva due must: una pasta con le verdure primaverili tagliate a julienne mischiate a fili di prosciutto cotto e l’di maiale in arrosto “morto” – ovvero in ...