(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – Un uomo di 39 anni è caduto con la suain unadel Montalbano, nelladi Faltognano, nel Comune di. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 di stamani. Sul posto è intervenuta la Misericordia, ma per il recupero delsono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e il Soccorso alpino e speleologico toscano. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo al San Giuseppe di Empoli.

Cade con la bici in una zona impervia, ciclista salvato a Vinci - Cade con la bici in una zona impervia, ciclista salvato a Vinci - Vinci, 11 maggio 2024 – Un uomo di 39 anni è caduto con la sua bici in una zona impervia del Montalbano, nella zona di Faltognano, nel Comune di Vinci. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 di ...

Brescia: "Blu in Bici" e domenica ecologica - Brescia: "Blu in bici" e domenica ecologica - Per agevolare tutti coloro che vorranno provare una giornata senza auto o che vorranno trasportare la propria bicicletta con la metropolitana per raggiungere "Blu in bici", si potrà sfrutta il ...

Rapina in stazione con un coltellino. La polizia arresta due minorenni - Rapina in stazione con un coltellino. La polizia arresta due minorenni - L’ennesimo episodio di efferata violenza in zona stazione a Reggio. Due minorenni di 14 e 15 anni sono stati arrestati dalla polizia per una rapina impropria.