Canoa velocità - CdM Szeged 2024 | Casadei Tacchini settimi nel C2 50 - Lacalamita squalificata nel K1 1000

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Prosegue la tappa di, in Ungheria, della Coppa del Mondodi, dove non sono arrivati risultati particolarmente positivi per l’Italia nella mattinata di sabato. Nel C2 500 maschile, Gabrielee Carlonon sono andati oltre la settima posizione in 1:40.63, staccati di 3.60 dai vincitori Alexey Korovashkov ed Ivan Shtyl, che gareggiano sotto bandiera neutrale. Nelle specialità non olimpiche, invece, è arrivato un settimo posto di Sara Daldoss e Marco Borgotti nel k2 500 misto in 1:39.02 (a 4.48 dagli svedesi Martin Nathell e Melina Andersson). Nella stessa prova, Sara Vesentini e Simone Bernocchi hanno concluso in ottava posizione in 1:40.15 (a 5.61). Infine, nel K1femminile, Giorgiaè stata ...