Serie A | il discorso di Cesc dopo la promozione del Como | Vuoi andare a Ibiza?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 12:25:59 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA:Fabregas ha preso la guida della prima squadra Come il 1907 lo scorso novembre e in soli sei mesi ha portato la squadra a unaepica inA. Un fenomeno che non è passato inosservato in Italia, ancor menoi video virali della sua rabbia nello spogliatoio. Quello di Arenys de Mar non è ufficialmente il primo allenatore a non avere una licenza UEFA Pro. Agisce come assistente del gallese Osian Robertsma alla fine controlla la squadra senza che questo sia un segreto per nessuno.così non lo avete mai visto: la sua rabbia da allenatore delfiltra ed è irriconoscibile Un viaggio a ...