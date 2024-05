Nicola Russu torna con il nuovo nostalgico singolo Kitsch

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 11 maggio 2024)con ilche affronta il tema della nostalgia con una serie di oggetti che rappresentano ricordi ancora indelebilicon ilin cui si chiede quante volte un luogo è in modo irreversibile associato a un determinato momento e a una persona precisa, alimentando la sensazione di vivere nel passato ogni volta che lo sguardo si imbatte in un prodotto significativo per la coppia o che si passa per quel posto, che ha rappresentato tanto per la relazione che si è conclusa. Il cantautore riflette su quanto sia vero il fatto che ci accorgiamo del valore di una persona quando non fa più parte della nostra vita, quando la mancanza piomba prepotente e ci fa sentire ...