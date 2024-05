Fp Cgil - #CURIAMOCIDINOI farà tappa anche a Benevento | la Sanità pubblica raccontata dai suoi lavoratori

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArriva in Campania l’iniziativa promossa dalla FPper raccontare ladal punto di vista di medici e infermieri.campana, dal 13 al 17 maggio, con il segretario nazionale Michele Vannini. Toccheràla provincia dila campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso lache siamo per costruire lache vogliamo” promossa dalla Funzione. Una campagna di ascolto del territorio e un percorso, che si articolerà nei prossimi mesi su tutto il territorio nazionale, a difesa dei diritti di lavoratrici edellae per sollecitare investimenti su professionalità e prospettive di un comparto ...

Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 14 marzo, il camper dei diritti della FLC CGIL sarà a Caserta in piazza Vanvitelli in prossimità della Prefettura per sensibilizzare le persone sull’ Autonomia differenziata e sulle ragioni per cui va fermata. La ...

Tribunale, Fede (M5S): "Trasferimento si potrebbe evitare, peccato Giorgetti sia troppo preso dai mal di stomaco per la sua inadeguatezza" - Tribunale, Fede (M5S): "Trasferimento si potrebbe evitare, peccato Giorgetti sia troppo preso dai mal di stomaco per la sua inadeguatezza" - Giovedì, 2 maggio 2024, il santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi presentata, in base al can. 401 § 1 del CJC, da S.E. Mons. Carlo Bresciani e ha nominato ...

In Sardegna arriva il camper per dire “no” all’autonomia differenziata - In Sardegna arriva il camper per dire “no” all’autonomia differenziata - L'iniziativa, promossa dalla Flc cgil, vuole sensibilizzare i cittadini sul ddl Calderoli: "Per la Sardegna sarebbe un danno enorme" ...