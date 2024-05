Fabrizio Moro - una nuova data si aggiunge al tour estivo

ROMA – Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Fabrizio Moro sarà protagonista di ‘Una vita intera tour 2024’ , che lo porterà a esibirsi in varie arene d’Italia. I biglietti per assistere ai concerti ...

ROMA – Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Fabrizio Moro sarà protagonista di ‘Una vita intera tour 2024’ , che lo porterà a esibirsi in varie arene d’Italia. I biglietti per assistere ai concerti ...

FABRIZIO MORO: si aggiunge una nuova data al tour estivo “UNA VITA INTERA – TOUR 2024”, domenica 16 giugno a BRESCIA - fabrizio MORO: si aggiunge una nuova data al tour estivo “UNA VITA INTERA – tour 2024”, domenica 16 giugno a BRESCIA - fabrizio MORO AL tour ESTIVO UNA VITA INTERA - tour 2024 SI AGGIUNGE ORA UNA NUOVA DATA 16 GIUGNO – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA ...

Fabrizio Moro: «Basta social e tormentoni. Sul palco ho avuto amnesie da stress, dimentico i testi e ho bisogno del gobbo» - fabrizio Moro: «Basta social e tormentoni. Sul palco ho avuto amnesie da stress, dimentico i testi e ho bisogno del gobbo» - Il primo ospite annunciato è Il Tre. «Ma non rifaremo il medley delle mie hit visto a Sanremo. Stiamo provando a inventarci qualcos'altro», anticipa fabrizio Moro. Quando ...

Anche a Marino il tour itinerante per contrastare la violenza di genere: firmato il protocollo d’intesa con la Procura - Anche a Marino il tour itinerante per contrastare la violenza di genere: firmato il protocollo d’intesa con la Procura - E’ arrivato oggi a Marino - come in molti altri comuni dei Castelli Romani - il tour itinerante per prevenire e contrastare la violenza di genere voluto ...