LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sean Quinn vince sul Muro del Belvedere! Terzo Calzoni, Schmid nuovo leader (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.12 Con due secondi posti in altrettante frazioni Mauro Schmid sale anche in testa alla classifica a punti. 16.10 Ecco l’immagine dalla corsa che ritrae il momento della vittoria di Sean Quinn, la prima in carriera: He is happy ! @SeanQuinn321 wins the 2nd stage of the #CoppieBartali ! pic.twitter.com/z2xGlBB1oj — Settimana Coppi e Bartali (@coppiebartali) March 22, 2023 16.07 Quinn dovrebbe dunque essere secondo in classifica, a 2” da Schmid, con Calzoni che sale al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.12 Con due secondi posti in altrettante frazioni Maurosale anche in testa alla classifica a punti. 16.10 Ecco l’immagine dalla corsa che ritrae il momento della vittoria di, la prima in carriera: He is happy ! @321 wins the 2nd stage of the #CoppieBartali ! pic.twitter.com/z2xGlBB1oj —Coppi e Bartali (@coppiebartali) March 22,16.07dovrebbe dunque essere secondo in classifica, a 2” da, conche sale al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...