Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 28 marzo: Veronica indagherà su Ezio e Gloria (Di martedì 21 marzo 2023) Prosegue l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7. Gli spoiler inerenti alla puntata della soap che andrà in onda martedì 28 marzo 2023, rivelano che i riflettori saranno puntati soprattutto su Veronica, la giovane donna nutrirà dei sospetti su Ezio e Gloria. Nel corso del nuovo appuntamento si parlerà anche di Matilde e Tancredi che avranno una discussione piuttosto accesa con Vittorio Conti ed Elvira, quest’ultima resterà delusa da Salvatore, scoprirà che il ragazzo ha sabotato il suo esame di guida. Francesco cercherà un confronto immediato con Vito dopo averlo avvistato in compagnia di una donna misteriosa. Il Paradiso delle Signore 7, Veronica dubbiosa di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Prosegue l’appuntamento con Il7. Gliinerenti alla puntata della soap che andrà in onda martedì 282023, rivelano che i riflettori saranno puntati soprattutto su, la giovane donna nutrirà dei sospetti su. Nel corso del nuovo appuntamento si parlerà anche di Matilde e Tancredi che avranno una discussione piuttosto accesa con Vittorio Conti ed Elvira, quest’ultima resterà delusa da Salvatore, scoprirà che il ragazzo ha sabotato il suo esame di guida. Francesco cercherà un confronto immediato con Vito dopo averlo avvistato in compagnia di una donna misteriosa. Il7,dubbiosa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eposmail : RT @zheldaFitz: #lariachetira la ragazza che parla del #superbonus come del Paradiso e dice “si stava tanto bene” dimentica due cose: 1) la… - zheldaFitz : #lariachetira la ragazza che parla del #superbonus come del Paradiso e dice “si stava tanto bene” dimentica due cos… - rep_roma : Angelo Paradiso, l'ex calciatore della Lazio a processo per stalking [aggiornamento delle 12:45] - StudioSPaolo : RT @IstitutoPisai: Dialogo in moschea: 'Il Paradiso è sotto i piedi delle madri' - Vatican News - Claudia06237445 : RT @LauraBini11: #IlParadisoDelleSignore Mi è piaciuto invece il finale della puntata, con Roberto e Vittorio che si soffermano a guardare… -