Marconi - radiodiffusione e Rai in mostra alla Casa del Petrarca

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Venerdì 17 maggio 2024, alle ore 17.00 presso ladelin Via dell’Orto 28 ad Arezzo, ci sarà l’Inaugurazione dellaE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA Esposizione di reperti storici provenienti dalle Collezioni del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione Manifestazione curata dal MUMEC, su progetto del Prof. Fausto Casi, in collaborazione con l’Accademiadi Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, inserita nelle celebrazioni “IL MONDO IN TASCA - 150 anni dnascita di Guglielmo, 100 anni diin Italia e 70 anni di RAI Radiotelevisione Italiana". Conferenza del Prof. Fausto Casi, Fondatore e Curatore Scientifico del MUMEC Museo dei ...

