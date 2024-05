Juventus-Salernitana - Colantuono | Dobbiamo dimostrare rispetto per la magli - non guarderò il risultato

(Di sabato 11 maggio 2024) Stefanoè intervenuto alla vigilia della sfida tra, valida per la 36^ giornata di Serie A: “Ci aspetta una partita più difficile del solito contro una squadra alla ricerca dell’aritmetica per la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre abbiamo tante assenze e l’aspetto mentale che incide a complicare ulteriormente la partita. Mi aspetto una prestazione simile a quella contro l’Atalanta, dove forse meritavamo il pareggio“. Il tecnico dei campani ha poi proseguito: “E’ fondamentaleper laa e affrontare queste ultime gare che mancano con lo spirito giusto. Per amor proprio, ma anche per rispettare la gente e la società. Ilè riduttivo, quello cheè la prestazione ...

