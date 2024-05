Roma - due turiste aggredite e schiaffeggiate 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Caos nella notte a San Lorenzo, nel cuore della Capitale. Duesono statee schiaffeggiate da un 27enne del Gabon. La prima, una spagnola, è stata colpita alle spalle con una manata sulla nuca e gettata in terra. Poco dopo è toccato a una turista ucraina avvicinata, schiaffeggiata e spintonata a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'uomo, dopo che questo ha tentato anche di aggredirli. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale è stato tradotto nelle aule di piazzale Clodio per essere processato in direttissima.