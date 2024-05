NEC-Feyenoord domenica 12 maggio 2024 ore 14 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 11 maggio 2024) Nonostante il PSV fosse virtualmente irraggiungibile ben prima che arrivasse l’ufficialità della sua vittoria, ilsta finendo la sua stagione in modo ottimale. Ha messo in bacheca la Coppa d’Olanda battendo, anche se a fatica, proprio il NEC, e ha vinto le ultime quattro di campionato, e sette delle ultime otto. Non si gioca InfoBetting: Scommesse Sportive e

OLANDA, PSV Eindhoven campione per la 25/a volta - OLANDA, PSV Eindhoven campione per la 25/a volta - (ANSA) - EINDHOVEN, 05 MAG - Il PSV Eindhoven è campione d'Olanda per la 25/a volta nella sua storia. Ha avuto la certezza matematica del titolo dopo la vittoria per 4-2 di oggi ...