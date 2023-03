Ucraina, gli 007 italiani: dalla Russia una taglia di 15 milioni di dollari su Crosetto (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia avrebbe messo una taglia da 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo quanto scrive Il Foglio citando una segnalazione arrivata ai vertici del governo da parte dell’intelligence italiana. “L’allarme – scrive il quotidiano che ricostruisce la minaccia contro Crosetto – è arrivato la scorsa settimana, prima, dunque, che la baruffa sui migranti portasse Prigozhin a offendere, sul suo canale Telegram, Crosetto”. “All’origine delle inquietudini dei servizi italiani ci sarebbero, pare, gli sfoghi di rabbia contro gli italiani da parte di Dmitri Medvedev, l’ex-presidente russo, da mesi ormai all’avanguardia della propaganda ultranazionalista e militaresca russa”. Secondo il comparto dell’intelligence ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laavrebbe messo unada 15disul ministro della Difesa Guido, secondo quanto scrive Il Foglio citando una segnalazione arrivata ai vertici del governo da parte dell’intelligence italiana. “L’allarme – scrive il quotidiano che ricostruisce la minaccia contro– è arrivato la scorsa settimana, prima, dunque, che la baruffa sui migranti portasse Prigozhin a offendere, sul suo canale Telegram,”. “All’origine delle inquietudini dei servizici sarebbero, pare, gli sfoghi di rabbia contro glida parte di Dmitri Medvedev, l’ex-presidente russo, da mesi ormai all’avanguardia della propaganda ultranazionalista e militaresca russa”. Secondo il comparto dell’intelligence ...

