eFootball 2023 | arriva un nuovo aggiornamento | tutti i cambiamenti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Rivoluzione imminente su, in arrivo l'ultima patch che cambierà drasticamente il gioco, eccoi dettagli PER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Konami ha sorpresocon l'annuncio della patch 2.5.0 di, in arrivo il prossimo aprile, unche promette grosse rivoluzioni all'interno del gameplay. Sul sito ufficiale del gioco

In queste ore, Konami ha svelato il mese di uscita e i primi dettagli della patch 2.5.0 di, la quale includerà nuove funzionalità per i giocatori di tutto il mondo. Il rivale free - to - play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon ) continua a tenere conto dei ...Nonostante le critiche iniziali, infatti, Konami ha lavorato duramente per trasformarein un'esperienza calcistica completa, e anche se il traguardo sembra ancora lontano, i miglioramenti ...Eppure, l'iterazione deldiè riuscita a imporsi eccome, migliorandosi update dopo update, come il nostro Domenico Musicò vi aveva riferito in un approfondimento di qualche tempo fa. ...

eFootball 2023, annunciato l’update 2.5.0 di primavera: ecco cosa cambia eSports & Gaming

Konami ha svelato il mese di uscita e i primi dettagli della patch 2.5.0 di eFootball, che includerà nuove funzionalità per i giocatori.