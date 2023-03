CM com – Tottenham | che brutto segnale verso il Milan! Eliminato dallo Sheffield in FA Cup Avanti United | Burnley e Grimsby | Estero

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 00:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ildi Antonio Conte (ma senza Antonio Conte fermato dalle sue precarie condizioni di salute) esce a sorpresa dalla FA Cup agli ottavi di finale,, storica società che milita in seconda divisione. La rete decisiva è stata segnata dal subentrato Ndiaye nella ripresa, ancora deludente l’ultimo acquisto Pedro Porro. Passa invece il Manchesterin rimonta sul West Ham che a Old Trafford era andato in vantaggio con Benrahma, ma i Red Devils freschi vincitori della Carabao Cup hanno messo le mani sulla qualificazione ai quarti con un autogol di Aguerd e le reti di Garnacho e Fred....