SAG Awards 2023, i look delle star sul red carpet (Di lunedì 27 febbraio 2023) I SAG Awards 2023 hanno riportato le celebrità sul red carpet. Dal ritorno di Zendaya dopo l'assenza ai Golden Globes fino al cast di The White Lotus (incluse le stelle nostrane), ecco i look più belli avvistati sul tappeto rosso di questa nuova edizione. Los Angeles riaccende i riflettori sul red carpet grazie alla cerimonia dei SAG Awards 2023. La cerimonia di quest'anno ha permesso anche all'Italia di splendere, coinvolgendo il cast di The White Lotus, la cui seconda stagione è stata ambientata in Sicilia. A rappresentare l'Italia, ad esempio, Sabrina Impacciatore ma anche Simona Tabasco e Beatrice Grannò, tutte presenti alla serata di premiazione. SAG Awards 2023. Crediti: Instagram – VelvetMagOrganizzato presso il Fairmont Century ...

