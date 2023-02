Quando esce Mare fuori 4? Data e anticipazioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli appassionati della serie tv Mare fuori si stanno chiedendo da tempo se è prevista anche una quarta stagione. E rassicurazioni arrivano dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati che ha rilasciato un’intervista nella quale ha annunciato che Mare fuori 4 ci sarà. Una bella notizia per tutti gli appassionati di una delle fiction che sta riscuotendo maggior successo. Mare fuori, la quarta stagione ci sarà? Seppure è arrivata la certezza che verrà prodotta anche una quarta stagione, ancora non è dato sapere Quando arriverà sul piccolo schermo. Una curiosità che verrà soddisfatta probabilmente al termine della messa in onda della terza stagione di Mare fuori che in streaming è visibile dal 1 febbraio e da mercoledì 15 febbraio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli appassionati della serie tvsi stanno chiedendo da tempo se è prevista anche una quarta stagione. E rassicurazioni arrivano dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati che ha rilasciato un’intervista nella quale ha annunciato che4 ci sarà. Una bella notizia per tutti gli appassionati di una delle fiction che sta riscuotendo maggior successo., la quarta stagione ci sarà? Seppure è arrivata la certezza che verrà prodotta anche una quarta stagione, ancora non è dato saperearriverà sul piccolo schermo. Una curiosità che verrà soddisfatta probabilmente al termine della messa in onda della terza stagione diche in streaming è visibile dal 1 febbraio e da mercoledì 15 febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Berlusconi quando esce dal seminato (dicendo le cose come stanno) manda regolarmente ai matti l’establishment UE. O… - il_pucciarelli : Eccolo, esce oggi in libreria per @editorilaterza [ - ConcyMonty : @anto16990 Se lo fanno, è lei che esce. Stessa cosa di prelemi quando Giulia è stata eliminata - Michiiiiiix : @MirriMirriM poi quando esce dalla casa ci fa un cuscino - alessiacocconi_ : RT @harryisacacta: louis quando scopre che domani esce il trailer del suo documentario -