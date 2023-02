Pink Floyd in guerra per Mosca La moglie di Gilmour a Waters | “Antisemita e amichetto di Putin”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Rogere David, le due anime creative dei, litigano ormai da quarant’anni. Hanno cominciato nel 1983, subito dopo The final cut, l’ultimo album a cui il bassista e cantante ha partecipato. Negli ultimi tempi è stata la politica a farli duellare, confiero sostenitore del boicottaggio di Israele econtrarissimo. IFloy litigano sullae Israele Questa volta, invece, è lain Ucraina e l’atteggiamento versoa contrapporre il chitarrista e il batterista della leggendaria band rock. Seha pubblicato un brano di sostegno alla causa di Kiev,ha risposto inneggiando alla causa russa. Il batterista del ...

Ma oggi 6 febbraio è apparso un tweet di Polly Samson , moglie del chitarrista deiDavid Gilmour , rivolto a Waters: nessuna mezza misura. Non si conoscono i motivi dello sfogo su Twitter ...Franco Giubilei Non bastasse l'inimicizia diretta e ormai storica fra David Gilmour e Roger Waters, le due anime dei, ci si mette pure la moglie del primo, Polly Samson, a rinfocolare l'astio con un tweet in cui dà al bassista dell'antisemita fino al midollo (ma l'originale inglese "rotten core" " marcio ...

Tra Roger Waters e David Gilmour da tempo corre buon sangue, non solo sull'idea di musica ma anche riguardo la visione politica. Tra i due ex ...