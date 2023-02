Passa di mano il National Enquirer | il tabloid re del gossip Usa Fu travolto dalle polemiche per avere oscurato gli scandali sexy di Trump

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 febbraio 2023)diIl, uno deipiù noti sui pettegolezzi delle celebrità. Lo rivela oggi il New York Times che non è in grado però di fornire il prezzo della transazione. Ad acquistare dall’attuale proprietario A360 Media sarà la nuova società VVIP Ventures, costituita pariteticamente da Vinco Ventures (che controlla Lomotiv, uno dei concorrenti di TikTok) e Icon Publishing. Al New York Times il fondatore di Icon Publishing, Ted Farnsworth, ha spiegato solo che il prezzo di acquisto sarà «inferiore ai 100 milioni di dollari» ipotizzati in un precedente tentativo di vendita. Nella transazione saranno ceduti anche ilExaminer, il Globe e l’edizione britannica dell’. Ilè stato ...