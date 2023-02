Il terremoto che forse fu una profezia | il 62 a Pompei ed Ercolano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) 5 febbraio 62 d.C., data importante per la storia romana. Un, stimato tra i 5 e i 7 gradi della scala di magnitudo Mercalli, colpì le città died. Il suo epicentro lo si individuò nella zona perimetrale del Vesuvio, precisamente a Stabia. Ilsi estese per una profondità di circa 7 km e seguirono altre scosse nei giorni successivi, probabilmente di assestamento. Cosa accadde adopo il? Immagine delle rovineane, foto da Roma.comSebbene vennero danneggiate duramente le città died, città come Napoli e Nocera ebbero comunque dei danni agli edifici. Un recente studio scientifico ha analizzato gli edifici in fase post-e ha ...