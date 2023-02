“Trovata morta in bagno” Choc nell’università italiana | la scoperta sulla 25enne

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ritrovamentonei pressi dell’Università. La drammatica vicenda è avvenuta vicino allo Iulm di Milano. Il corpo privo di vita di una ragazza di 25 anni è stato trovato dal custode poco prima dell’inizio delle attività. Aperto il fascicolo di indagine sul caso. Ragazza di 25 annisenza vita. A rinvenire il cadavere della giovane è stato il custode poco prima che iniziassero le attività universatarie intonro alle 6.45. Sul cadavere, stando alle prime informazioni pervenute, non esisterebbero segni evidenti di violenza. Laè stata ricon addosso i vestiti e con una sciarpa attorno al collo e con l’altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccaggione, come riporta il sito dell’Ansa. Leggi anche: “Purtroppo è il corpo di Adriana”. Epilogo...

Il cadavere di una 25enne è stato trovato oggi mercoledì 1° di febbraio in un bagno dell'università Iulm di Milano. Aveva una sciarpa attorno al collo e l'altro capo appeso a una porta, come se fosse ...Il 31 ottobre 1992 il corpo di Chiara Bolognesi , scomparsa da alcune settimane, venne ritrovato nel fiume Savio, a Cesena. La vicenda fu subito archiviata come suicidio. A più di 30 anni la procura ...

Chicago, anziana di 96 anni trovata morta in un congelatore RaiNews

Elda Marchesi Randi morta a Robecco: il giallo dell'ultimo messaggio alla figlia - Cronaca IL GIORNO

Dimessa dall'ospedale di Chivasso, trovata morta il giorno dopo: aperta inchiesta TorinoToday

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un bagno dell’università Iulm in via Carlo Bo a Milano. Dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul post ...Il cadavere di una 25enne è stato trovato stamani in un bagno dell'università Iulm di Milano. Aveva una sciarpa attorno al collo e l'altro capo appeso a una porta, come se fosse stata o si fosse impic ...