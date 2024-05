Federica Della Volpe e Simone Candido | se non sapete chi siano - vi capisco

(Di sabato 11 maggio 2024)sono i vincitori dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, la sesta, che si è conclusa questa sera – venerdì 10 maggio 2024 – nella totale indifferenza generale. L’hashtag ufficialetrasmissione #LaPupaeIlSecchione non è mai entrato nei trend topicserata e pensare che al primo posto (quello: #Acchiappatalenti dedicato al debutto dello show di Milly Carlucci), ha chiuso con meno di tremila tweet. Briciole. Come sarebbe stata questa nuova stagione de La Pupa e il Secchione lo si era già capito al debutto, ma settimana dopo settimana lo show di Enrico Papi con Candida Morvillo, Aldo Montano e Paola Barale, è riuscito sempre a fare peggio. La prima puntata ha fatto il 5,87% di share con 957.000 telespettatori e i ...

