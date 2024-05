Antonio Vaglica a L’Acchiappatalenti dopo aver vinto un noto programma

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 11 maggio 2024) Alla prima puntata desi è presentata anche una cantante che avevamo già visto in tv in altre occasioni.ha partecipato a Sanremo Young e hal’ultima edizione di Italia’s Got Talent. L’artista ha raccontato la sua storia fatta di sacrifici per inseguire il sogno del canto e di difficoltà nel vivere in un paesino dove ha affrontato situazioni poco piacevoli (anche a scuola). Wanda Naravisto la clip della ragazza ha deciso di prenderla al posto dei Malevo: “Mi sono commossa e volevo darti un’opportunità. Mi è piaciuta la tua storia. Ognuno di noi deve essere libero. Non devi ascoltare nessuno. Vai che puoi arrivare dove vuoi“. Simona Ventura e Flavio Insinna hanno dato un 10 al talento, Facchinetti 9 per un totale di 29 punti. Passa in ...