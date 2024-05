Fentanyl - droga killer minaccia nazionale | dal G7 di Venezia Carlo Nordio lancia l?allarme

La diffusione del fentanyl, l'oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina, preoccupa il governo Italia no. L'esecutivo Meloni, sulla scia dell'emergenza sociale e politica negli Stati Uniti, dove si registrano oltre 100mila morti l'anno ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Naloxone, possibile antidoto per il Fentanyl, “è sicuramente un farmaco salvavita, prodotto in quantità ridottissime da un’azienda che si trova fuori dal territorio nazionale. Vi è una esigenza molto forte che sia in ...