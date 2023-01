Juventus | la difesa de La Stampa | «Quale risultato sportivo è stato alterato? Perché 15 punti?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) La– giornale di John Elkann e da sempre considerato il giornale di famiglia – scrive un pezzo embedded e quetso consente di approfondire la posizione della. Ecco alcuni stralci. La pesante sentenza del 20 gennaio ha finalmente una spiegazione, anche se tra le righe non emerge con chiarezza come è stata calcolata la sanzione e diventa difficile comprendere una punizione per un reato che non c’è. Fare plusvalenze non è vietatonon c’è nessuna norma che stabilisca il vero valore di un calciatore, ma in questo caso gli stessi giudici che avevano assolto la Juve e altri 8 club lo scorso 27 maggio hanno deciso di colpire solo i bianconeri. Il passaggio finale delle motivazioni lascia dubbi: «Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del ...