Shoah | Segre al Memoriale | “La più grande libertà è dare spazio alle idee altrui e lasciare che le persone siano se stesse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Quando abbiamo una biblioteca qui, aperta a tutti, vuol dire che nella cultura e nella lettura c’è unasperanza“. Lo ha detto la senatrice a vita Liliananel corso della ‘Memoria della deportazione dalla Stazione Centrale di Milano’ aldella, l’iniziativa per ricorl’anniversario della sua deportazione avvenuta il 30 gennaio del 1944 promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per il ventisettesimo anno. “Anche se io sono pessimista per quello che penso sul ricordo della– ha aggiunto -, quando ho iniziato a frequentare questa biblioteca e a sentire che tantevengono qui, penso che una volta di più la salvezza sia nel libro“. “Questo luogo mi ricorda tantee tanti fatti, tante parole. Mi ricordo gesti ...