Milan umiliato dal Sassuolo | gaffe clamorosa della Lega

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Prosegue il periodo nerissimo delche vieneanche in casa dal: nove gol subiti dalla squadra di Pioli nelle ultime due partite PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra che non ci sia fine al peggio in casa. Dopo un inizio 2023 da incubo dalla squadra rossonera ci si aspettava Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.