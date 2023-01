Rapporti intimi e menopausa | la Barale lascia la Toffanin senza parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Rivelazioni intime quelle fatte da Paolaa Verissimo, nel salotto di Silviasu Canale 5. La 55enne ha parlato, infatti, di un paio di argomenti tabù, come lae idelle donne single. La showgirl ha dichiarato di essere andata inpresto rispetto alla media, ma ha spiegato anche che non c'è nulla di cui vergognarsi e tantomeno da nascondere. Di fronte alledella sua ospite, lanon ha potuto fare altro che elogiarla. “Tu sei una delle poche donne che non ha paura a parlare della”, ha sottolineato la. “Perché non bisognerebbe parlarne? - ha replicato la showgirl -. Le cose devono essere viste come normali, la ...