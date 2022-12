Come funziona il fuorigioco semiautomatico che verrà adottato in Serie A

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Il presidente della Lega diA, Lorenzo Casini, ha annunciato che già alla ripresa del campionato inil, già utilizzato ai mondiali in Qatar. Il sistema rappresenta un assist tecnologico agli arbitri per ridurre i tempi nella valutazione di un offside al limite. Ilsi poggia su una sofisticata tecnologia di ultimissima generazione, denominata "Limb-tracking technology" perché riguarda il tracciamento degli arti. Grazie alle 10-12 telecamere installate sul tetto di ogni stadio, in grado di seguire la palla e tutti i calciatori rilevando 29 punti del corpo 50 volte al secondo, il sistema riporta al computer le esatte posizioni in campo. È possibile tracciare ...

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato che il sofisticato sistema che analizza la posizione degli arti dei calciatori incrociandoli con quella del pallone sarà adottato da ..."Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio". L'annuncia arriva direttamente da Lorenzo Casini, pr ...