Ucraina | Ungheria blocca 18 miliardi di aiuti Ue Commissione | “Siamo a fianco di Kiev | vedremo cosa potremo fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per il via libera serviva l’unanimità, ma il veto di Budapest hato il provvedimento. Resta al palo, almeno al momento, uno dei tre provvedimenti legislativi necessari affinché l’Unione europea possa erogare nel 2023per 18di euro all’, in guerra contro la Russia. L’si è dichiarata contraria, durante l’Ecofin in corso a Bruxelles, ad un emendamento al regolamento sull’Mff 2021-27 (Multiannual Financial Framework, il bilancio della Ue), che va approvato all’unanimità, e che creerebbe l’headroom, o margine, necessario allacome garanzia per emettere obbligazioni sul mercato. Questo emendamento va approvato all’unanimità, ha spiegato durante il briefing con la stampa il portavoce dellaper il bilancio, Balasz ...