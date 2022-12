Lutto nel mondo del tennis | si è spento Nick Bollettieri storico mentore di Agassi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Locoach si èa 91 annineldel: a 91 anni si èlocoach di. L’allenatore da tempo era malato e da settimane si rincorrevano voci sulla sua condizione di salute.passerà alla storia per aver formato centinaia di campioni. Su tutti Andree le sorelle Williams arrivate alla sua accademia quando erano ancora delle bambine. Nato nel 1931 a Pelham nello stato di New York da genitori immigrati italiani ha sempre costruito la sua vita sul. Non fu mai un giocatore forte o dalle particolari caratteristiche ma questo non gli ha impedito di diventare un coach di tutto ...

Mondo del tennis in lutto. Durante la sua carriera, Bollettieri ha aperto una nota accademia di tennis. L'allenatore americano, di origini italiane, ha portato sul tetto del mondo 12 tennisti in ambito maschile e femminile. Jim Courier fu il suo primo numero 1, con Agassi il rapporto più intenso. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Nick Bollettieri nacque nel 1931 a Pelham, Stato di New York. È stato il pioniere dei grandi coach del tennis.