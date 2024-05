Internazionali d’Italia 2024 - Ruud fuori Esordio ok per Djokovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024)facile per Novakagli. Il serbo, numero uno del tabellone, fatica meno di un’ora e mezza di gioco per avere la meglio su un Corentin Moutet come sempre un po’ in difficoltà nel mantenere la concentrazione a lungo. Chi invece non è riuscito a superare il primo ostacolo è Casper, il quale aveva sconfitto proprioa Monte-Carlo in semifinale. E invece il norvegese, qui due volte semifinalista, è stato sorpreso dopo aver vinto il primo set per 6-0 dal serbo Kecmanovic, che ha rimonta conquistando per 6-4 6-4 i restanti due parziali. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tutto facile invece per Sascha Zverev, che lascia quattro games all’australiano Vukic; vittorie convincenti anche per Grigor Dimitrov su Nishioka (7-5 6-4 lo ...