OnePlus 13 e 13R potrebbero sfoggiare un nuovo design posteriore

OnePlus 13 e 13R, nuovo design per le fotocamere: potrebbero essere così - oneplus 13 e 13R, nuovo design per le fotocamere: potrebbero essere così - La fotocamera circolare di oneplus 12 e 12R ha fatto discutere, e sui prossimi flagship potrebbe cambiare: vediamo come.

OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 si faranno I dubbi dei leaker - OPPO Find N5 e oneplus Open 2 si faranno I dubbi dei leaker - It's basically confirmed that Oppo will not release the Oppo Find N5 Series this year thus no oneplus Open 2 as well!

OnePlus 13 e 13R: nuovi dettagli sul Design delle Fotocamere - oneplus 13 e 13R: nuovi dettagli sul Design delle Fotocamere - Modifiche nell’Isola della fotocamera Le nuove immagini trapelate dal leaker Yogesh Brar offrono una prima occhiata agli schemi delle isole delle fotocamere per i modelli oneplus 13 e 13R. Si prevede ...