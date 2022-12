Wenger | «Le squadre che si concentrano sul calcio e non sulla politica vincono»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il direttore del settore sviluppo deldella Fifa, Arsene, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono riportate dall’Ansa. Ha parlato delle Nazionali in Qatar dicendo che chi si concentra sule nonha più possibilità di vincere. Chi gioca al Mondiale, ha detto, sa che vincere la prima partita è fondamentale e chi ha pensato solo al, come Francia, Inghilterra e Brasile, la prima partita l’ha vinta. “Quando giochi un Mondiale sai che non devi perdere la prima partita. Ci sonoche hanno esperienza e che hanno avuto risultati in tornei precedenti, come Francia, Inghilterra, Brasile, che qui hanno pensato ale hanno vinto la loro prima partita. E sono state anchementalmente ...