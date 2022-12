La prefettura di Bologna ha disposto una vigilanza precauzionale per Elly Schlein

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladiha, in via, delle misure dinei confronti della deputata, dopo che sua sorella Susanna, prima consigliera presso l’ambasciata d’Italia a Atene, in Grecia, è sfuggita a un attacco probabilmente mirato contro di lei. Nella notte tra giovedì e venerdì l’auto della prima consigliera è stata incendiata e poco distante è stata trovata una bomba molotov inesplosa. Sul caso stanno indagano la polizia greca e la Procura di Roma per indagare anche i responsabili dell’attacco. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di «probabile matrice anarchica». Ieri seraè stata una degli ospiti del programma Otto e mezzo, condotto da ...

Agenzia ANSA

...A4 - A51 (km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per la carreggiata sud (direzione A1 -),...della bonifica è stata pianificata con apposita procedura e verrà coordinata dalla: sono ...Disposta la vigilanza Ladiha attivato, in via precauzionale, una vigilanza nei confronti della deputata Elly Schlein. Come riferisce Ansa, si tratta di quella che in termini ... Prefettura Bologna dispone vigilanza per Elly Schlein La Prefettura di Bologna ha disposto, in via precauzionale, delle misure di vigilanza nei confronti della deputata Elly Schlein, dopo che sua sorella Susanna Schlein, prima consigliera presso ...Una misura precazionale per la 'coraggiosa' del Pd dopo l'attentato contro la sorella Susanna diplomatica ad Atene ...