Divario mai visto | dove vola il centrodestra Soumahoro affonda la sinistra

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il governo non logora ile il partito della premier Giorgia Meloni. Secondo gli ultimi sondaggi di tutti o quasi gli istituti il trend è chiaro. Per esempio la Supermedia di Youtrend che integra i sondaggi raccolti fra il 17 e il 30 novembre fa emergere che la coalizione di governo cresce ancora (46%) e doppia quella formata dal Pd e alleati (22,8%). Fratelli d'Italia infatti raggiunge il 29,6% (+0,5 rispetto all'ultima media), al secondo posto, a più di dodici punti di distacco, il MoVimento 5 Stelle, fermo al 17,3% con un calo dello 0,1%. Solito bagno di sangue per il Pd che crolla al 16,6% (-0,2). "Passi indietro anche per la federazione che in questi giorni è pesantemente coinvolta nelle polemiche relative al caso: Verdi/di Bonelli e Fratoianni perdono lo 0,2% e si stabiliscono al 3,7%" ...