F1 | cancellato il GP di Cina 2023 | il motivo è sempre il Covid Si cerca un sostituto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il GP diè stato. Il Mondiale F1 non sbarcherà dunque a Shanghai per unormai ben noto da tre anni: le restrizioni ai viaggi imposte dal governo locale a causa del-19 non sono compatibili con la logistica del Circus. La massima categoria automobilistica non corre nel Paese asiatico dal 2019 e salterà anche l’appuntamento originariamente previsto per il prossimo 16 aprile. La F1 è comunque intenzionata a mantenere in calendario con 24 Gran Premi e dunque si cercherà unallain quel fine settimana. Una delle opzioni possibili è Portimao, che ha già ospitato il GP del Portogallo nel 2020 e nel 2021, ma ne sapremo qualcosa di più soltanto nelle prossime settimane. La prossima stagione incomincerà il ...

L'articolo, ora, ha riportato come i risultati di alcuni test per la rilevazione del ... Ma il punto, ha fatto notare qualche giorno fa Hui Shan, capo economista della divisionedel ...3 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA FONTE Notizie Relazionate Xiaomi 13 Rumor Xiaomi Android Non solo Xiaomi haun evento già in programma: cosa succede in130 30 Novembre ...(Adnkronos) - La Formula 1 ha confermato ufficialmente che, "a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, il Gran Premio di Cina 2023 non si svolgerà a causa delle continue ...Tramite un comunicato, Formula 1 ha reso noto che il GP di Cina previsto per il 2023 è stato cancellato a causa delle difficoltà legate alla situazione Covid-19 ...