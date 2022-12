Sequestro per quasi quattro milioni di euro a società del barese Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un decreto dipreventivo di beni per un valore complessivo di circadi, nei confronti di unadella provincia di Bari operante nel settore del recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, quale presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni dal 2016 al 2020. Il decreto dipreventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva ...