Juventus | la UEFA apre un’inchiesta per violazione del fair play finanziario

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continuano ad arrivare aggiornamento sulla scandalo che ha travolto la, il club bianconero rischia provvedimento anche sotto l’aspetto sportivo in campionato e in Champions League. E’ concreta, infatti, la possibilità di esclusione dalle competizioni europee. L’ha deciso di aprire un’indagine sul club bianconero perdel(FPF) dopo le accuse mosse dalla Procura di Torino e dalla Consob relative a plusvalenze fittizie e alle cosiddette “manovre stipendi” legate alle mensilità Covid. La nota“La Prima Camera del CFCB (L’Organo di Controllodei Club, ndr) ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti dellaFC per potenziali violazioni delle ...

Contestati i reati di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza Consob, aggiotaggio e false fatturazioni. Per gli inquirenti senza gli artifici finanziari il patrimonio netto della ... Anche la UEFA si muove nei confronti della Juventus. "La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha aperto oggi un'indagine formale sulla Juventus per potenziali violazioni delle regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario".