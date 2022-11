Qatar 2022 | Belgio in salita contro la Croazia | i bookmaker puntano su Lukaku

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Ultima chiamata per la generazione d'oro del, a rischio eliminazione ai Mondiali in. Il crollo con il Marocco impone ai Diavoli Rossi i tre puntilanell'ultimo turno del girone F, visto che anche il pareggio metterebbe in seria discussione il passaggio agli ottavi. L'obiettivo è però insecondo i, sul cui giudizio pesano le prime due prestazioni dei belgi e la situazione esplosiva nello spogliatoio: il «2» è in effetti a quota sostanziosa, e va dal 2,67 di Planetwin365 al 2,70 di Snai. Poco più indietro i vicecampioni in carica, a cui basterebbe anche un pareggio per staccare il pass della seconda fase: una doppia chance («1X») che vale 1,47, mentre presi singolarmente il segno «1» e il pari sono rispettivamente ...

IN- Zoe ha accompagnato Theo inper i Mondiali. Sta vivendo tra la spiaggia e gli spalti, dove un po' fa il tifo e un po' culla il suo piccolo Theo Junior. In queste foto, si è appena concluso il match Francia contro Danimarca.Trezeguet è incon la Fifa e oggi sarà a vedere l'Argentina, la terra dei suoi genitori, la nazione in cui è cresciuto. Chi lo incontra a Lusail però non può non parlare soprattutto delle ...Il Mondiale in astinenza da centravanti avrebbe bisogno di David Trezeguet. Lautaro fatica, la Spagna ha il falso 9 e il Brasile il 9 atipico, la Germania si aggrappa a Fullkrug: va bene Giroud, ma pe ...Per la rubrica “Il Pallone Racconta”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, si sofferma sugli ultimi verdetti dei Mondiali in Qatar. fz/mc/gtr ...