Bergamo - inaugurato il nuovo campo da calcio di Loreto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024). Con l’inaugurazione deldadi, nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio, si chiude il lavoro che ha consentito di rifare il fondo di tre campi dain città, tutti finanziati da fondi PNRR. Il Comune diè infatti riuscito a intercettare quasi due milioni e mezzo di euro per rifare tre campi dain città, ovvero quello di via Meucci a, quello di via Pizzo Scais a Celadina e quello di via Acquaderni a Monterosso. Il piano messo indall’Amministrazione ha previsto il rifacimento completo del manto sintetico di tutti e tre i campi, oltre a un aggiornamento dell’impianto di illuminazione deldi Monterosso, con un taglio in bolletta del 50%. Son stati ...