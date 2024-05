Canoa velocità - Coppa del Mondo | altre cinque imbarcazioni in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

finali ottenute nel pomeriggio delladeldidi scena a Szeged, in Ungheria, ancora il centro della specialità dopo il preolimpico tenutosi fino a ieri. SPECIALITÀ OLIMPICHE Il K2 500 uomini ha due finalisti azzurri in Manfredi Rizza e Tommaso Freschi: ottima seconda parte di semiper loro, andando a prendersi di forza il terzo posto alle spalle di Australia e Polonia e sopravanzando di 16 centesimi la Slovacchia.B invece per Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato dopo il quinto posto in 1'31"73 nella prima semi. Non ci sarannoitaliane nel K2 500 femminile. Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti sono seste in batteria, le due azzurre devono alzare bandiera bianca ...